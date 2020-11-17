Власти Ингушетии в ноябре смогли сократить государственный долг с 3,3 до 2 млрд рублей

«Ранее в интернете распространилась информация о том, что в текущем году произошел значительный рост госдолга региона с 2 до 3,3 млрд рублей. Данный рост был обусловлен привлечением в мае текущего года казначейского кредита в размере 1,3 млрд рублей в целях обеспечения финансовой стабильности (страховки) в условиях ухудшения экономической ситуации. 13 ноября этот кредит возвращен в доход федерального бюджета», — сказал Эсмурзиев.

По его словам, оставшийся долг региона реструктуризирован и будет погашен до 2029 года.

«Таким образом, государственный долг республики в настоящее время составляет 2 млрд рублей и состоит из остатка бюджетных кредитов, предоставленных Минфином России в 2015-2017 годах и реструктуризированных в текущем году, с продлением срока погашения до 2029 года», — добавил глава министерства.

Напомним, 29 октября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии и Магаданской области заключить соглашения с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности.

После ряд СМИ назвали Ингушетию «банкротом», попавшим под внешнее управление. Однако Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра республика выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что бюджет региона находится в штатном режиме, и оснований для беспокойства у населения нет.