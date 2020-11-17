Госдолг

Власти Ингушетии в ноябре смогли сократить государственный долг с 3,3 до 2 млрд рублей

0

Власти Ингушетии в ноябре 2020 года смогли сократить государственный долг республики почти на 40% — с 3,3 до 2 миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев.

«Ранее в интернете распространилась информация о том, что в текущем году произошел значительный рост госдолга региона с 2 до 3,3 млрд рублей. Данный рост был обусловлен привлечением в мае текущего года казначейского кредита в размере 1,3 млрд рублей в целях обеспечения финансовой стабильности (страховки) в условиях ухудшения экономической ситуации. 13 ноября этот кредит возвращен в доход федерального бюджета», — сказал Эсмурзиев.

По его словам, оставшийся долг региона реструктуризирован и будет погашен до 2029 года.

«Таким образом, государственный долг республики в настоящее время составляет 2 млрд рублей и состоит из остатка бюджетных кредитов, предоставленных Минфином России в 2015-2017 годах и реструктуризированных в текущем году, с продлением срока погашения до 2029 года», — добавил глава министерства.

Напомним, 29 октября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии и Магаданской области заключить соглашения с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности.

После ряд СМИ назвали Ингушетию «банкротом», попавшим под внешнее управление. Однако Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра республика выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что бюджет региона находится в штатном режиме, и оснований для беспокойства у населения нет.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпредством в СКФО проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в регионах для борьбы с Covid-19
В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ
В конце ноября в Ингушетии планируется провести масштабный антинаркотический форум
Более 100 млн рублей выделено Ингушетии на строительство дороги и водопровода в столице республики
Муниципальные комиссии должны стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков — Калиматов
Одной из улиц города Малгобека Ингушетии присвоят имя участника ВОВ дагестанца Валентина Эмирова
Муниципальных чиновников уличили в превышении полномочий при выдаче земель в Назрановском районе Ингушетии
На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар
Алхастинский Дом культуры откроется до конца текущего года после реконструкции
В Ингушетии отметили День ветеранов уголовно-исполнительной системы
Бухгалтер сельхозпредприятия попал под следствие за «минирование» банка в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 