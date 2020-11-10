Власти Ингушетии намерены возродить былую славу регионального отделения ДОСААФ

«На протяжении многих десятилетий наше оборонное общество славилось как школа патриотизма и мужества. Молодежь, подготовленную в ДОСААФ, всегда высоко ценили в армии, авиации и на флоте. В советское время регион готовил более 500 водителей. В прошлом же году же автошколы ингушского оборонного общества республики не смогли выполнить скромный план по подготовке для армии водителей. Большая часть тех, кто прошёл обучение, не получили водительские удостоверения из-за низкого уровня подготовки. Это востребованное направление, поэтому главную задачу я бы сформулировал так: мы просто обязаны возродить славу ДОСААФ. Каждое министерство, которое задействовано в данном направлении, должно принять активное участие в оказании помощи», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, организация полноценной работы оборонного общества в республике должна соответствовать задачам подготовки молодых людей не только к службе в Вооруженных силах, но и к работе в промышленности, сельском хозяйстве.

О промежуточных результатах деятельности регионального отделения ДОСААФ доложил его председатель Беслан Хамхоев.

«Норма призыва граждан на военную службу, установленная для Ингушетии на осенний призыв 2020 года составляет 200 человек, из них водителей категории «С» — 25 человек. На 2019-2020 учебный год мы этот план полностью выполнили. Имеется договоренность с Военным комиссаром республики об увеличении плана заданий на подготовку курсантов по военно-учетным специальностям с 50 до 100 человек», — сообщил он.

В своем докладе Хамхоев также обозначил проблемные моменты деятельности организации, высказал предложение усилить контроль над выдачей лицензий на открытие частных автошкол и ужесточения прохождения медкомиссий и получением медицинских справок для обучения в них.

«За последний год на территории республики открыты 5 автошкол, а всего по региону их около 20. В то же время многие из них не соответствуют установленным профессиональным требованиям: нет автодрома, эстакады, соответствующей автотехники, недостаточно преподавателей и инструкторов. Необходимо также рассмотреть вопрос ценовой политики за обучение в автошколах ДОСААФ и частных организациях в целях соблюдения здоровой конкуренции и поддержания качества обучения», — отметил докладчик.

Участниками совещания было изучено состояние материально-технической базы региональной организации, выработан ряд предложений, которые позволят расширить ее деятельность и поднять на качественно новый уровень, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.