В заповеднике «Эрзи» проводят мероприятия по недопущению распространения опасных заболеваний среди диких животных
Руководитель заповедника «Эрзи» совместно с сотрудниками республиканского ветеринарного управления провёл мероприятие по подкормке диких животных лекарственными брикетами «Рабистар».
По словам сотрудников заповедника, такие мероприятия проводятся для предотвращения бешенства диких животных и недопущения распространения африканской чумы среди диких свиней.
Брикеты — удобная форма дозированного лекарственного сырья. Брикеты выпускаются в виде плиток прямоугольной и круглой формы.