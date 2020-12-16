В заповеднике «Эрзи» проводят мероприятия по недопущению распространения опасных заболеваний среди диких животных

По словам сотрудников заповедника, такие мероприятия проводятся для предотвращения бешенства диких животных и недопущения распространения африканской чумы среди диких свиней.

Брикеты — удобная форма дозированного лекарственного сырья. Брикеты выпускаются в виде плиток прямоугольной и круглой формы.