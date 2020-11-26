Инициатива

В столице Ингушетии будет заложена аллея Героев России

0
Магас. Ингушетия

Власти столицы Ингушетии Магаса намерены создать в городе аллею Героев России. Работы по строительству будут начаты в ближайшее время.

На официальной странице города в Instagram сообщается, что исполняющий обязанности мэра Магаса Усман Аушев вместе с Героем России Абабукаром Костоевым и сотрудниками администрации выехал на прилегающую к башне Согласия территорию для определения места расположения аллеи.

Отмечается, что во время выезда была определена территория, где в ближайшее время будут начаты работы.

В современной России звания Героя, в том числе Героя Труда, удостоилось двенадцать уроженцев Ингушетии. Первым Героем России стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава, военный летчик первого класса, генерал-майор авиации Суламбек Осканов, удостоенный этого звания посмертно.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 