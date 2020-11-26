В столице Ингушетии будет заложена аллея Героев России

На официальной странице города в Instagram сообщается, что исполняющий обязанности мэра Магаса Усман Аушев вместе с Героем России Абабукаром Костоевым и сотрудниками администрации выехал на прилегающую к башне Согласия территорию для определения места расположения аллеи.

Отмечается, что во время выезда была определена территория, где в ближайшее время будут начаты работы.

В современной России звания Героя, в том числе Героя Труда, удостоилось двенадцать уроженцев Ингушетии. Первым Героем России стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава, военный летчик первого класса, генерал-майор авиации Суламбек Осканов, удостоенный этого звания посмертно.