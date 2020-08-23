В сельском поселении Троицкое Ингушетии введен режим контртеррористической операции
В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии с 8 часов утра воскресенья введен режим контртеррористической операции, сообщает группа взаимодействия со СМИ оперативного штаба республики.
Район КТО ограничен границами этого населенного пункта, говорится в релизе.
Отмечается, что обстановка контролируется. О ходе развития ситуации информация будет представляться дополнительно.
Оперативный штаб призывает жителей сельского поселения сохранять спокойствие, не допускать беспорядков из-за определенных ограничений, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.