В российских нотариальных конторах открываются примирительные комнаты

Еще в октябре прошлого года вступил в силу закон, значительно расширяющий применение примирительных процедур. Но первая примирительная комната открыта недавно, при нотариальной конторе нотариуса Краснодара Татьяны Мартыненко. Здесь россияне имеют возможность решать семейные конфликты мирным способом: с помощью нотариуса и медиатора. Медиатор — специальный посредник, позволяющий проводить мирные переговоры даже в самых жарких ситуациях.

«Одна из новаций: стороны, проведя процедуру медиации, могут удостоверить соглашение у нотариуса. В таком случае, если потом какая-то сторона откажется выполнять соглашение, документ можно сразу отправить судебным приставам. Без суда. Сейчас фактически предлагается поставить мирные переговоры на поток», — пишет газета.

Эксперты уверены, что начинание должно распространиться на всю страну.

По их мнению, новая практика очень удобна, при семейных спорах. Уже есть прецедент: в первом же деле с помощью нотариуса и медиатора был разрешен именно семейный конфликт.

«Медиатор не навязывает своего мнения, суждения о том, как должен быть разрешен спор, в отличие от арбитра или судьи, не выносит решения по спору. Для меня как медиатора, который вынашивал и неоднократно озвучивал в разных инстанциях свою идею об открытии комнат примирения при нотариусах не менее года, отрадно видеть воплощение своей идеи на практике», — отметила медиатор Елена Ксенофонтова, при помощи которой было заключено первое в России соглашение, удостоверенное нотариусом.

По ее словам, формула «нотариус + медиатор = исполнительный лист» работает и пользуется спросом благодаря значительной экономии денежных средств и времени на судебный процесс.