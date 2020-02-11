В Ингушетии завершился финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет»

Организаторами чемпионата являются автономная некоммерческая организация «Межрегиональная школьная баскетбольная лига», Минспорт Ингушетии и региональное Министерство образования.

Чемпионат проводится в шесть этапов: внутришкольный, муниципальный, дивизиональный, региональный, федеральный и суперфинал.

В региональном этапе состязались четыре команды юношей и четыре команды девушек. По его итогам, определились победители и призеры турнира.

По информации пресс-службы спортивного ведомства республики, среди команд юношей: первое место — школа № 3 (г. Малгобек); второе место — школа № 3 (г. Сунжа); третье место — школа № 20 (г. Малгобек).

Среди команд девушек места распределились следующим образом: первое место — школа № 20 (г. Малгобек); второе место — школа № 1 (г. Малгобек); третье место — лицей № 1 (г. Назрань).

За выход в финал команд были отмечены тренеры Батыр Цороев и Магомед Берсингов.