В Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидировано двое боевиков
В сельском поселении Троицкое Сунженского района, где с 8 утра ввели режим контртеррористической операции, нейтрализованы двое участников бандподполья, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«В ходе КТО в сельском поселении Троицкое ликвидировано двое боевиков. Их личности устанавливаются», - сказал собеседник.
По его данным, сейчас территория боестолкновения осматривается на предмет наличия опасных предметов.
«Активная фаза КТО на улице Шефская населенного пункта завершена», — отметил источник.