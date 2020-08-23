В Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидировано двое боевиков

«В ходе КТО в сельском поселении Троицкое ликвидировано двое боевиков. Их личности устанавливаются», - сказал собеседник.

По его данным, сейчас территория боестолкновения осматривается на предмет наличия опасных предметов.

«Активная фаза КТО на улице Шефская населенного пункта завершена», — отметил источник.