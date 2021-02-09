В Ингушетии в 2021 году планируется открытие трех отделений «Почты России» «нового формата»

Об этом на рабочей встрече с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым сообщил директор республиканского управления Федеральной почтовой связи Камбулат Сукиев.

По его словам, открытие трех новых отделений «Почты России» ожидается в Назрани, Карабулаке и в сельском поселении Яндаре.

Сукиев отметил, что в регионе функционирует 54 отделения «Почты России», 38 из которых расположены в сельской местности. Кроме того, по его словам, в прошлом году на 90% произведено оснащение отделений почтовой связи региона полной либо частичной доступностью для маломобильных групп населения в соответствии с программой «Доступная среда».

«УФПС Ингушетии в течение последних лет совместно с руководством региона проведена огромная работа по модернизации, строительству и приведению в соответствие зданий и помещений почтовых отделений», — почеркнул он.

В регионе активно идет строительство новых микрорайонов, увеличивается население и открываются пункты связи в шаговой доступности для оказания более качественного уровня услуг. Более 160 почтальонов и 100 операторов ежедневно взаимодействуют с населением, из них больше половины — в селах. Свыше 60 тысяч человек республики, большинство из которых жители сельской местности, получали пенсионные и социальные выплаты через почтальонов.

«В структуре доходов филиала более 70% составляют финансовые услуги: доставка пенсии и социальных услуг, прием платежей от населения за ЖКХ, прием налогов и штрафов, денежные переводы. Это услуги, которые также предоставляются банками, но при этом за 2020 год при выплате ЕДК и субсидий отдельным категориям граждан, получающим компенсации за услуги ЖКУ, благодаря активной работе сотрудников отделений почтовой связи было собрано платежей за газ, электроэнергию и воду на сумму более 430 млн рублей», — добавил Сукиев.

Руководитель УФПС рассказал, что в целом по выполнению плановых показателей по России в 2020 году северокавказский макрорегион вышел на первое место в рейтинге, а филиал Ингушетии — на второе место среди 82 субъектов страны, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.