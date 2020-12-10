Стипендии

В Ингушетии утвержден список стипендиатов Главы республики

0

В Ингушетии утвержден список стипендиатов Главы республики, успешно обучающихся в высших учебных заведениях России.

В соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова утвержден список студентов и аспирантов из региона, успешно обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации, отобранных для присуждения стипендий Главы республики на 2020-2021 учебный год.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, ознакомиться со списком стипендиатов можно, перейдя по ссылке.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Число заболевших Covid-19 в Ингушетии превысило 10 тыс. человек
В Магасе проходит конкурс на лучшее предновогоднее оформление коммерческих объектов
Руководители ингушских юнармейцев награждены грамотами и памятными медалями Президента России
Разбить не страшно: «АльфаСтрахование» и «Ростелеком» предложили новую защиту для смартфонов
Ингушские артисты подготовили праздничный концерт ко Дню Героев Отечества
Ингушский спортсмен Курейш Сагов выступит в бою за титул чемпиона России по профессиональному боксу
Ингушетия находится в зеленой зоне по освоению средств и ходу реализации мероприятий нацпроекта «Культура»
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ комедии «Рука судьбы»
Курск и Ингушетия укрепляют связи
22 декабря на станции переливания крови в Назрани пройдёт донорская акция «Зажги свое сердце»
В Ингушетии будет издан иллюстрированный сборник, составленный на основе национального фольклора

Главное

Яндекс.Метрика

 