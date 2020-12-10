В Ингушетии утвержден список стипендиатов Главы республики

В соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова утвержден список студентов и аспирантов из региона, успешно обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации, отобранных для присуждения стипендий Главы республики на 2020-2021 учебный год.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, ознакомиться со списком стипендиатов можно, перейдя по ссылке.