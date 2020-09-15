В Ингушетии состоялось примирение участников бытового конфликта с пострадавшими

«По милости Всевышнего, благодаря усилиям религиозных деятелей и старейшин, представители тейпов пришли к взаимопониманию и мирному урегулированию ссоры», — отметил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что активное участие в урегулировании ситуации приняли сотрудники правоохранительных органов, которые оперативно предотвратили эскалацию конфликта.

Представитель муниципалитета выразил благодарность обеим сторонам за проявление мудрости и благоразумия.

Напомним, по информации республиканского МВД, днем 25 августа текущего года в сельском поселении Нестеровское Сунженского района, предположительно, на почве ранее возникших неприязненных отношений произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия. В результате инцидента девять человек с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Как пояснял газете «Ингушетия» информированный источник, на территории медучреждения произошла потасовка между родственниками раненых, которая была пресечена полицейскими.

Примирением враждующих сторон занимались имамы мечетей, члены примирительной комиссии при Главе республики.

Конфликт с пострадавшими произошел из-за ссоры двух работников фельдшерско-акушерского пункта предгорного сельского поселения Аршты.