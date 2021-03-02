В Ингушетии сборник аудиолекций поможет банковским клиентам не стать жертвами мошенников

Сборник лекций доступен для любого, скачать его можно бесплатно на сайте или на портале электронных книг, а также слушать онлайн «ВКонтакте» или на «Яндекс. Музыка».

«Это уникальный проект Банка России, способный повысить финансовый уровень жителей нашей республики. Простым и доступным языком в аудиолекциях рассказывается о сложном мире финансовых услуг, который окружает нас. Формат этих лекций позволяет получать информацию, находясь в дороге, за рулем автомобиля, дома, занимаясь повседневными делами, в образовательных группах», — рассказал газете «Ингушетия» о проекте Магомед-Бек Ужахов, управляющий отделением Национального банка по Республике Ингушетия Южного главного управления Центрального банка России.

По его словам, особую ценность лекции представляют для незрячих и слабовидящих, лишенных визуального восприятия огромного пласта информации по финансовой грамотности.

Аза Мамилова, заместитель управляющего отделением Национального банка по РИ Южного главного управления Центрального банка РФ, обратилась к молодому поколению с просьбой распространить аудиолекции среди своих родных и близких, не являющихся активными пользователями интернета.

«Я хочу обратиться к молодым пользователям интернета: скачайте книгу аудиолекций по финансовой грамотности для ваших пожилых родственников — пап, мам, бабушек, дедушек, если они не умеют или у них нет такой возможности. Наверняка им пригодится информация о том, как уберечь себя и своих близких родственников от финансовых мошенников», — сказала специалист банка.

Как распознать финансовую пирамиду и что делать, если вы стали жертвой нелегальной финансовой организации? Что делать, если вам звонят с номера банка и просят предоставить конфиденциальные данные, что нередко происходит в наше время? А что делать если вы потеряли банковскую карту или с нее украли деньги? Как быть, если на ваш паспорт дали кредит? — за ответами на все эти вопросы Аза Мамилова отсылает к аудиолекциям «Финансовая культура».