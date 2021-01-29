Примирение

В Ингушетии примирили 12 кровников

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По итогам 2020 года примирительной комиссии при Главе Ингушетии удалось помирить 12 семей, которые состояли в кровной вражде, и уладить более 30 конфликтных случаев бытового характера. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в министерстве по внешним связам, национальной политике, печати и информации республики.

По словам заместителя министра Гелани Парова, в прошлом году самые острые моменты были связаны с враждой Евлоевых и Полонкоевых, с человеческими жертвами и имевшей широкий резонанс в регионе.

«В Ингушетии остается еще более 100 фактов кровной вражды, которые требуют примирения враждующих сторон. Примирительная комиссия в этом направлении работает. В Уголовном кодексе наши адаты не прописаны, а что касается правоохранительных органов, они применяют уголовное законодательство, согласно которому они котируются как преступники и понесут соответствующее наказание», — сказал Паров.

При этом он отметил, что, зная традиции нашего народа и желая, чтобы конфликтная ситуация не разрасталась, не приводила к новым жертвам, примирительная комиссия работает по нормам ислама и ингушских адатов.

«Каждый год происходит более 10-15 случаев примирения враждующих сторон, и это многого стоит», — заявил Паров.

Как отметили члены примирительной комиссии, любой конфликт надо урегулировать раньше, чем он разрастется и приведет к человеческим жертвам. Разумные, мудрые слова посредников в состоянии погасить эмоции, из-за которых чаще всего и возникают бытовые ссоры.

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