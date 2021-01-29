В Ингушетии примирили 12 кровников
По итогам 2020 года примирительной комиссии при Главе Ингушетии удалось помирить 12 семей, которые состояли в кровной вражде, и уладить более 30 конфликтных случаев бытового характера. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в министерстве по внешним связам, национальной политике, печати и информации республики.
По словам заместителя министра Гелани Парова, в прошлом году самые острые моменты были связаны с враждой Евлоевых и Полонкоевых, с человеческими жертвами и имевшей широкий резонанс в регионе.
«В Ингушетии остается еще более 100 фактов кровной вражды, которые требуют примирения враждующих сторон. Примирительная комиссия в этом направлении работает. В Уголовном кодексе наши адаты не прописаны, а что касается правоохранительных органов, они применяют уголовное законодательство, согласно которому они котируются как преступники и понесут соответствующее наказание», — сказал Паров.
При этом он отметил, что, зная традиции нашего народа и желая, чтобы конфликтная ситуация не разрасталась, не приводила к новым жертвам, примирительная комиссия работает по нормам ислама и ингушских адатов.
«Каждый год происходит более 10-15 случаев примирения враждующих сторон, и это многого стоит», — заявил Паров.
Как отметили члены примирительной комиссии, любой конфликт надо урегулировать раньше, чем он разрастется и приведет к человеческим жертвам. Разумные, мудрые слова посредников в состоянии погасить эмоции, из-за которых чаще всего и возникают бытовые ссоры.