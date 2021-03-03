В Ингушетии Почта России провела пресс-тур для представителей региональных СМИ

Участникам пресс-тура «Современная почта» рассказали о новых возможностях и услугах, которые предоставляет Почта России и доступны клиентам в любом отделении связи, сообщает корреспондент газеты «Ингушетия».

Первым местом посещения стало почтовое отделение по улице Муталиева в городе Назрани. В среднем в месяц отделение обрабатывает 8 тысяч 956 входящих и исходящих писем, более 10376 посылок и мелких пакетов.

«Это отделение 3 класса, площадью 65 квадратных метров, к которым относятся все городские ОПС с населением в 10 тысяч, и работает 6 дней в неделю. ОПС обслуживает более 4000 тысяч человек, из них более 600 — пенсионеры. На территории обслуживания отделения также более 15-ти организаций. Отделение оказывает весь спектр почтовых услуг. Многие услуги можно получать удаленно, есть сервисы, позволяющие сократить время ожидания, например, посылки или мелкого пакета с покупкой из интернет-магазина», — поделилась Аза Добриева, начальник отделения почтовой связи с индексом 386106.

Далее журналисты проследовали на отделение почты сельского поселения Экажево по улице Ингушской, которое обслуживает более 20 тысяч человек, из них более 1600 — пенсионеры. В среднем, в месяц отделение обрабатывает примерно такую же корреспонденцию, что и на предыдущей почте. Кроме того, почта предоставляет и другие виды социальных услуг.

«Мы занимаемся оформлением подписок на все периодические издания. У нас так же имеются страховые программы. Принимаем коммунальные платежи, оплату штрафов, налогов, мобильной связи. В целях улучшения качества и скорости доставки для клиентов внедрены цифровые сервисы. Сидя у себя дома наши клиенты могут оформить посылку, оплатить счета без очереди, получать заказные письма. Меняется мир и вместе с ним меняется наша почта», — рассказала Данима Угурчиева, начальник отдела почтовой связи.

Завершающим в информационном туре было отделение почты города Магас по улице Кайсына Кулиева. Это отделение исполнено в новом дизайне и оснащено самым современным оборудованием. «Отделения нового формата» — масштабный федеральный проект Почты России по модернизации сети.

В среднем, в месяц отделение обрабатывает более 42 тысяч входящих и исходящих писем, более 16-ти тысяч посылок, обслуживает 187 пенсионеров и 62 организации.

«Такие ОПС полностью соответствуют всем современным требованиям и задают совершенно новый стандарт качества оказания почтовых услуг, скорости обслуживания и удобства клиентов. Мы имеем электронную очередь, которая позволяет клиентам быстро провести операцию самому», — отметила Мадина Чариева, заместитель начальника отдела почтовой связи в Магасе.

«Мы часто проводим социальные опросы и выслушиваем жалобы и предложения клиентов. Всегда стараемся выполнять работу качественно, ответственно и в срок», — подчеркнул директор ингушского филиала Почты России Камбулат Сукиев, поблагодарив сотрудников СМИ за участие в мероприятии.