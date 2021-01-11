В Ингушетии отмечают День заповедников и национальных парков

«Поздравляем с Днем заповедников и национальных парков! Тайные уголки природы нужны нашему миру, так пусть они не уменьшают своих владений, но лишь преумножают их, пусть в царстве дикой природы жизнь идет своим чередом, а мы сохраним его покой», — подчеркнули в администрации заповедника «Эрзи».

Недавно заповедник «Эрзи» отмечал свой юбилей — 20 лет. Постановлением Правительства Российской Федерации № 992 от 21 декабря 2000 г. «Об учреждении государственного природного заповедника «Эрзи» началась современная история этого уникального уголка Земли. На тот момент заповедник «Эрзи» являлся сотым государственным заповедником России.