Воркаут

В Ингушетии откроется первая в этом году воркаут-площадка в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни»

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В ноябре в Ингушетии откроется первая в этом году воркаут-площадка, построенная в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, площадка расположена рядом со стадионом в сельском поселении Экажево, строящимся также по проекту «Спорт — норма жизни».

На площади 315 кв. м размещены различные уличные тренажеры, также на площадке есть и специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев отметил важность создания таких объектов, как уличные воркаут-площадки.

«Воркаут набирает популярность среди представителей всех возрастов, и, как показывает практика, площадки пользуются высоким спросом. Все больше людей разных возрастов сейчас выбирают здоровый образ жизни. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы у всех жителей региона была доступная возможность заниматься спортом. Уверен, что мероприятия национального проекта «Демография» станут полезными для развития этого направления спорта в регионе и будут способствовать росту популярности здорового образа жизни. К тому же площадки будут адаптированы для пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья», — сказал министр.

Напомним, федеральный проект «Спорт — норма жизни» стартовал 1 января 2019 года. Он является частью национального проекта «Демография». Задача проекта «Спорт — норма жизни», выраженная в цифрах, — к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

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