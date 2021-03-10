В Ингушетии ОФСИН обсудил вопросы противодействия видам мошенничества с использованием телефонов

«При помощи средств связи спецконтингент занимается мошенничеством, устанавливает преступные связи с лидерами преступной среды, организует доставку запрещенных предметов, наркотических и психотропных веществ в учреждения уголовно-исполнительной системы, что пагубно влияет как на самих подозреваемых обвиняемых и осужденных, так и на их родственников», — сказал в своем выступлении Б. Султыгов, заместитель директора духовно-просветительского центра мусульман Ингушетии.

Также участники заседания отметили, что религиозные конфессии должны содействовать в восстановлении социально полезных связей осужденных и подготовки их к освобождению.

В завершение заседания участники обсудили дополнительные мероприятия по профилактике проникновения запрещенных предметов и веществ в учреждения УИС, а также обозначили перспективы дальнейшего взаимодействия.