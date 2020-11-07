В Госавтоинспекции Ингушетии сбой на портале госуслуг парализовал работу по регистрации транспорта

«В связи с имеющимися сбоями в работе информационного портала «Госуслуги», приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений организован в регистрационно-экзаменационных подразделениях республики с использованием предварительной записи по телефону, а также в режиме «живой очереди» с соблюдением необходимых мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», — сказал собеседник.

По его словам, график приема граждан размещен на официальном сайте регионального МВД.

«Также ведутся работы по увеличению времени приема во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях», — добавил собеседник.

Ранее в соцсетях были опубликованы жалобы местных жителей, что в регионе выстроились большие очереди к регистрационно-экзаменационным отделам УГИБДД МВД России по Ингушетии.