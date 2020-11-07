В Госавтоинспекции Ингушетии сбой на портале госуслуг парализовал работу по регистрации транспорта
В Ингушетии из-за сбоев на портале госуслуг УГИБДД МВД России по региону открыло запись по телефону и начало выдачу водительских прав в режиме «живой очереди», сообщили газете «Ингушетия» в республиканском МВД.
«В связи с имеющимися сбоями в работе информационного портала «Госуслуги», приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений организован в регистрационно-экзаменационных подразделениях республики с использованием предварительной записи по телефону, а также в режиме «живой очереди» с соблюдением необходимых мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», — сказал собеседник.
По его словам, график приема граждан размещен на официальном сайте регионального МВД.
«Также ведутся работы по увеличению времени приема во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях», — добавил собеседник.
Ранее в соцсетях были опубликованы жалобы местных жителей, что в регионе выстроились большие очереди к регистрационно-экзаменационным отделам УГИБДД МВД России по Ингушетии.