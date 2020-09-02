В горной Ингушетии появится первый парк активного отдыха

«На средства гранта мы рассчитываем построить парк, где будут созданы совмещенное футбольное, волейбольное поле, площадки для спортивных и интеллектуальных соревнований, шахматные столы, шатер для презентаций проектов, воркаут-площадка, суммарно будут доступны более 25 видов развлечений. Парк будет построен нами в горном Джейрахском районе, а если точнее, в одноименном горном сельском поселении. В нашем селе нет никаких развлечений, мест досуга для молодежи, а после открытия парка молодежь сможет собираться здесь, играть, заниматься спортом, отдыхать», — сказала Погорова.

По ее словам, в парке будет создана и площадка для художников с видами на природу и на средневековые башни, также регулярно будут проводиться различные мероприятия. Пропускная способность парка составит свыше 800 человек в день.

Отметим, что XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум «Машук-2020» проходил с 10 по 26 августа. По итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.