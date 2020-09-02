В горной Ингушетии появится первый парк активного отдыха
В Джейрахском районе Ингушетии на средства гранта молодежного форума «Машук» создадут первый парк активного отдыха для молодежи «Лоаме», сообщила СМИ автор проекта Пятимат Погорова.
«На средства гранта мы рассчитываем построить парк, где будут созданы совмещенное футбольное, волейбольное поле, площадки для спортивных и интеллектуальных соревнований, шахматные столы, шатер для презентаций проектов, воркаут-площадка, суммарно будут доступны более 25 видов развлечений. Парк будет построен нами в горном Джейрахском районе, а если точнее, в одноименном горном сельском поселении. В нашем селе нет никаких развлечений, мест досуга для молодежи, а после открытия парка молодежь сможет собираться здесь, играть, заниматься спортом, отдыхать», — сказала Погорова.
По ее словам, в парке будет создана и площадка для художников с видами на природу и на средневековые башни, также регулярно будут проводиться различные мероприятия. Пропускная способность парка составит свыше 800 человек в день.
Отметим, что XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум «Машук-2020» проходил с 10 по 26 августа. По итогам конкурса, грантовую поддержку получат авторы 151 проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Всего в 2020 году на конкурс было подано 953 заявки.