В день траура, 23 февраля, в Карабулаке проведут масштабную раздачу продуктов питания малоимущим семьям

В администрации города особо подчеркнули, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по-прежнему не допускается проведение массовых мероприятий, памятные акции будут проходить в формате флешмобов.

По поручению градоначальника, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, в день траура, связанного с высылкой ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, в Карабулаке проведут масштабную раздачу продуктов питания малоимущим семьям.

Также запланировано мероприятие по оказанию материальной поддержки вдовам воинов-афганцев.