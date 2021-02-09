Траур

В день траура, 23 февраля, в Карабулаке проведут масштабную раздачу продуктов питания малоимущим семьям

0

Мэрия Карабулака готовит ряд мероприятий к очередным годовщинам депортации ингушского народа и вывода советских войск из Афганистана.

В администрации города особо подчеркнули, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по-прежнему не допускается проведение массовых мероприятий, памятные акции будут проходить в формате флешмобов.

По поручению градоначальника, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, в день траура, связанного с высылкой ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, в Карабулаке проведут масштабную раздачу продуктов питания малоимущим семьям.

Также запланировано мероприятие по оказанию материальной поддержки вдовам воинов-афганцев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один из двух нападавших на пост ДПС в Ингушетии предстанет перед судом
Полномочный представитель Ингушетии в Смоленской области Хусен Евлоев встретился с военнослужащими из республики
День российской науки в ИнгНИИ отметили подведением итогов за прошедший год
Число умерших из-за Covid-19 в Ингушетии возросло до 165 человек
Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года
Отставные стражи правопорядка Ингушетии обсудили с действующими полицейскими вопрос борьбы с распространением наркотиков
В управлении Роспотребнадзора по Ингушетии заявили об улучшении эпидемиологической ситуации с Covid-19
В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие «Свет национального этикета»
В 2020 году в Ингушетии проведено порядка 1080 поисково-спасательных работ, спасено 1099 человек — МЧС по республике
В Ингушетии в 2021 году планируется открытие трех отделений «Почты России» «нового формата»
Члены горсовета поддержали кандидатуру Аушева на пост мэра столицы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 