Его преимуществом является интерактивность, что позволяет оперативно получать не только информацию, но и ответы на возникающие вопросы, отмечает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В разделе «Сервисы» граждане могут найти удобные формы для проверки наличия задолженностей по штрафам и другую интересующую информацию. Сюда же добавлены новые возможности, с помощью которых можно проверить фотоматериалы, послужившие основанием для вынесения в автоматическом режиме постановлений о нарушениях ПДД.

Наряду с электронным сервисом ГИБДД (www. gibdd. ru), дополнительные возможности предоставляет не менее популярный Единый портал государственных услуг (www. gosuslugi. ru)

Используя данный сайт, можно узнавать информацию о своих штрафах. Тут же есть возможность их уплаты. Кроме того, зарегистрированные пользователи могут получать сведения через SMS-сообщения. Здесь также реализована онлайн-оплата штрафов. В обоих случаях информация об уплате оперативно поступит в Государственную информационную систему и будет сразу же передана в ГИБДД. Электронные платежные системы ведущих банков в полном объеме передают информацию обо всех принятых платежах в информационную систему.

Несмотря на это, УГИБДД рекомендует гражданам перед оплатой административных штрафов уточнить в банке, выполняет ли он требования законодательства о передаче сведений о принятых платежах в указанную систему.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www. gosuslugi. ru, можно получить доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются Госавтоинспекцией. Для регистрации в личном кабинете потребуются паспортные данные, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) и номер мобильного телефона или адрес электронной почты.

Использование вышеуказанных сервисов позволит значительно сэкономить время, финансовые затраты и оперативно получить интересующую информацию, исключить длительное пребывание в подразделениях Госавтоинспекции.