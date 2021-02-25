Студенты покажут умения преодолевать полосы препятствия в ходе квеста в Ингушетии

«Квест на военную тематику пройдет в марте текущего года. Командам из числа студентов направлений «Правоохранительная деятельность» и «Сестринское дело» нужно будет преодолеть полосы препятствий, определённые организаторами военно-патриотических игр», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что участники состязаний будут находиться в военно-полевых условиях, максимально приближенным к реальным.

Ребят ожидают различные соревнования: разбор и сборка автомата, преодоление полосы препятствий, биатлон, стрельба из лука и интеллектуальные барьеры.

Концепция игр — патриотическое воспитание, привитие навыков здорового образа жизни, а также формирование у студентов полезности выбранной профессии.

Ожидается, что военно-патриотические игры станут традиционными и будут проходить ежегодно с участием команд различных образовательных учреждений республики.