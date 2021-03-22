Реорганизация

Стройжилнадзор Ингушетии разделили на две структуры

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Региональные власти приняли решение образовать две новые структуры — инспекцию государственного строительного надзора и государственную жилищную инспекцию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Стройжилнадзора республики.

«В соответствии с указом Главы региона инспекция строительного и жилищного надзора Ингушетии реорганизована путем разделения в инспекцию государственного строительного надзора и государственную жилищную инспекцию республики», — рассказали в реорганизованном ведомстве.

Собеседник уточнил, что в связи с образованием отдельных юридических лиц прекращается деятельность инспекции строительного и жилищного надзора Ингушетии.

Напомним, ранее Стройжилнадзор осуществлял контроль за качеством возводимых в регионе объектов, проверял их соответствие существующим нормам, занимался вопросами безопасности строительных площадок и эксплуатации жилищного фонда, защиты прав потребителей коммунальных услуг, участников долевого строительства.

Как сообщала газета «Ингушетия», ведомством за прошедший год проведено 398 проверок, по результатам которых выдано 111 предписаний и вынесено 78 постановлений на общую сумму около 5 млн рублей.

В рамках государственного жилищного надзора и лицензионного контроля инспекция провела проверки по 247 обращениям граждан. Большая часть из жалоб связана с предоставлением коммунальных услуг. На основании предписаний инспекции произведены перерасчеты в пользу абонентов на сумму более 6 млн рублей.

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