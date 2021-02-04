Столичные холода дойдут и до Ингушетии

Похолодание в Ингушетию придет со стороны Москвы. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, с 5 февраля в столичном регионе температура воздуха ночью снизится до минус 14 градусов, днем — до минус 9-11. 6 февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. А 7 февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов, в итоге она дойдет до минусовой отметки в 26 градусов.

В регионах, которые находятся южнее Москвы, также ждут метеорологические изменения, их еще и засыплет снегом или зальет дождями. 5 февраля сильные снегопады ожидаются в Курской области и на севере Поволжья. Испортится погода в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области — там сильные дожди со снегом. Сильный снег ожидается и на севере — в Архангельской области.

Синоптики считают, что такое похолодание в начале февраля — явление аномальное. Причиной устойчивых холодов в последнем зимнем месяце они объясняют скопившимся в тыловой части южным циклоном, который уже добрался до северо-восточных регионов страны.