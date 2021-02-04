Археология

Стелу около 4 м в высоту с неизученными петроглифами обнаружили археологи в горной Ингушетии

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Горная Ингушетия

Стелу около 4 м в высоту с выбитыми на ней петроглифами обнаружили археологи в горах Ингушетии на территории средневекового башенного комплекса Анкоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Археологического центра имени Крупнова Умалата Гадиева.

«Нашими сотрудниками при внеплановом выезде в горный Джейрахский район для обследования архитектурного комплекса Анкоте обнаружена группа стел в черте поселка из трех каменных стел. Самая высокая из них и самая сохранившаяся достигает почти 4 м в высоту, на лицевой стороне стел выбиты очень интересные по своему содержанию и наполнению рисунки-петроглифы, это солярные символы, изображение кистей рук, замысловатые геометрические фигуры», — сказал Гадиев.

По его словам, найденные петроглифы будут детально изучены и введены в научный оборот, они зафиксированы впервые.

«Конечно, непросто судить о функциональном назначении этих памятников, у ингушей стелы устанавливались не только над местом погребения людей, но и над пустыми могилами, если человек умирал на чужбине. Либо в честь значительного события, примирения сторон, договора общественного значения. Конкретно данный памятник ранее не исследовался, это, скорее всего, объект периода язычества», — добавил собеседник ТАСС.

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