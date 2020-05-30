Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Специалистами филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии по обращению администрации города Сунжа проведена инсектицидная обработка многолетних кустарниковых насаждений против самшитовой огневки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по рекомендации специалистов отдела защиты растений в химической обработке применялся наиболее эффективный препарат «Децис Профи».
Также администрации города рекомендовано провести механическую борьбу против данного вредителя для уменьшения популяции насекомого.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» обращает внимание всех заинтересованных организаций и лиц на новых вредителей декоративных кустарников.
Отмечается, что самшитовая огневка — особо опасный вредитель, восточноазиатский вид бабочек. Не имея естественных врагов, способных ограничивать ее численность, огневка довольно быстро распространяется и наносит серьезный вред декоративному самшиту, одной из востребованных в озеленении культур.
Взрослые гусеницы вредителя темно-зеленого цвета, длина их может достигать до 4 см, а молодые окрашены в зеленовато-желтый цвет. Самшитовая огневка в фенологии развития может развиваться в 2 — 3 поколения. В конце августа — начале сентября, после третьего возраста гусеницы окукливаются и превращаются в бабочек.
Вредитель охотно питается листьями растений, что приводит к изменению окраски листьев, усыханию частей и гибели растений.
Механический способ борьбы заключается в сборе вредителей и их яиц с последующим сжиганием. Также для уменьшения популяции насекомого проводят глубокую обрезку растения. Но самым эффективным в уничтожении огневки является химический метод, говорится в релизе.