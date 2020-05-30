Вредители

Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки

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Специалистами филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии по обращению администрации города Сунжа проведена инсектицидная обработка многолетних кустарниковых насаждений против самшитовой огневки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по рекомендации специалистов отдела защиты растений в химической обработке применялся наиболее эффективный препарат «Децис Профи».

Также администрации города рекомендовано провести механическую борьбу против данного вредителя для уменьшения популяции насекомого.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» обращает внимание всех заинтересованных организаций и лиц на новых вредителей декоративных кустарников.

Отмечается, что самшитовая огневка — особо опасный вредитель, восточноазиатский вид бабочек. Не имея естественных врагов, способных ограничивать ее численность, огневка довольно быстро распространяется и наносит серьезный вред декоративному самшиту, одной из востребованных в озеленении культур.

Взрослые гусеницы вредителя темно-зеленого цвета, длина их может достигать до 4 см, а молодые окрашены в зеленовато-желтый цвет. Самшитовая огневка в фенологии развития может развиваться в 2 — 3 поколения. В конце августа — начале сентября, после третьего возраста гусеницы окукливаются и превращаются в бабочек.

Вредитель охотно питается листьями растений, что приводит к изменению окраски листьев, усыханию частей и гибели растений.

Механический способ борьбы заключается в сборе вредителей и их яиц с последующим сжиганием. Также для уменьшения популяции насекомого проводят глубокую обрезку растения. Но самым эффективным в уничтожении огневки является химический метод, говорится в релизе.

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