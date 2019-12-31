Сотрудники СУ СКР по Ингушетии поздравили детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом

Несмотря на оказываемую шефскую помощь сотрудниками следственного управления, для воспитанников социальных учреждений наиболее ожидаемыми являются праздничные дни, когда к ним приходят гости и не с пустыми руками. Именно в эти дни в детских учреждениях проходят театрализованные постановки, игры, выступления, и, самое главное, дети получают долгожданные подарки, отмечает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сотрудники ведомства приняли участие в детском новогоднем утреннике, проходившем в ГБУ «Троицкий детский дом-интернат», вручили ребятам новогодние подарки, а также оказали шефскую финансовую помощь на нужды учреждения.

Присутствовавшие на утреннике Дед Мороз, снегурочка и аниматоры выступили с праздничной программой, которой дети остались очень довольными. Это было видно по тому, как они проявляли живой интерес к выступлениям гостей, искренне радовались подаркам и дружно веселились при просмотре театрализованных постановок.

Затем сотрудники следственного управления посетили ГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Гости от лица руководства и всего коллектива следственного управления поздравили воспитанников и персонал реабилитационного центра с наступающим Новым годом, пожелали успехов в учебе и счастливого будущего. Всем учащимся были вручены новогодние подарки, говорится в релизе.