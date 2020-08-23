Шесть зон отдыха планируется построить в горной Ингушетии на средства гранта «Машук»

«Название проекта — «Открытые «пикниковые зоны» комплексного отдыха и туристического назначения «Легенды гор», в рамках которого планируется построить 6 благоустроенных площадок на территории горной Ингушетии. Зоны отдыха станут самостоятельными элементами пространства, откуда открывается наиболее живописный вид на природные достопримечательности и архитектурные сооружения горного края», — сказал собеседник газеты.

По его словам, площадки также имеют свои уникальные творческие решения и будут выполнены в «Эко-стиле», с применением природных материалов — натурального камня и сруба деревьев, которые обладают приятной фактурой и сочетают в себе красоту, оригинальность и практичность.

«Творческое решение позволит данным объектам инфраструктуры гармонично вписаться в окружающую естественную среду и охватить не менее 3 500 человек в год», — сказали в ведомстве.

Напомним, Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие более 25 тыс. человек. В 2020 году это яркое и масштабное событие будет реализовано в цифровом формате (online-пространстве). Интернет-платформа позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности коммуникации, расширения географии и привлечения практически всех категорий потенциальных участников.