С 1 января следующего года планируется повышение размера МРОТ до 12 тыс. 130 рублей

Действие настоящего соглашения распространяется на всех работников республики, занятых в организациях всех организационно-правовых форм, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

В пресс-службе Минтруда региона отметили, что в размер минимальной заработной платы в Республике Ингушетия не включаются выплаты, доплаты, надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные компенсационные и социальные выплаты.