МРОТ

С 1 января следующего года планируется повышение размера МРОТ до 12 тыс. 130 рублей

0

В Ингушетии минимальная заработная плата с 1 января 2020 года устанавливается в размере 12 тыс. 130 рублей в месяц.

Действие настоящего соглашения распространяется на всех работников республики, занятых в организациях всех организационно-правовых форм, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

В пресс-службе Минтруда региона отметили, что в размер минимальной заработной платы в Республике Ингушетия не включаются выплаты, доплаты, надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные компенсационные и социальные выплаты.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев провел совместную тренировку с юными спортсменами в Назрани
Федеральная служба исполнения наказаний и общественные наблюдатели приняли участие в «Прямом разговоре»
Мовлатгирей Бузуртанов стал новым послом русского языка в мире
В Новом Реданте почтили память ингушского писателя Хамзата Осмиева
Власти Магаса обсудят с горожанами улучшение качества жизни в городе
Просуществовавшая в течение 15 лет свалка с опасными отходами ликвидирована в Ингушетии
В горной Ингушетии пройдёт международный форум экологов «Зеленый полумесяц»
Карабулакских школьников ознакомили с правилами пользования пиротехникой
Мэр Назрани обсудил возможность строительства моста через Алханчуртский канал
Состояние спортивно-тренировочного центра «Мужичи» признано неудовлетворительным
В Ингушетии подвели итоги реализации проекта единороссов «Культура малой родины»

Главное

Яндекс.Метрика

 