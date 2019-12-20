Руководитель Минприроды Ингушетии освобожден от занимаемой должности

Албогачиев долгое время возглавлял ООО «Чистый мир», на протяжении пяти лет занимающейся транспортировкой и сбором мусора во многих населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В сентябре текущего года он сменил на посту главы Минприроды республики Магомеда Бабхоева.