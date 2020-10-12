Расчет минимального размера оплаты труда будет осуществляться по новым правилам
Правила расчета федерального МРОТ снова изменят, сообщает портал гарант.ру. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и в Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается устанавливать на федеральном уровне прожиточный минимум с учетом медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда — с учетом медианной заработной платы. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год.
Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно, тогда как ранее — ежеквартально.
Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы в 2021 году составит 42% (12 792 рубля). По сравнению с действующим МРОТ (12 130 рублей) рост составит 5,5%. Напомним, что по «старым» правилам расчета МРОТ на 2021 год должен составить 12 392 рублей в месяц, что на 400 руб. меньше предлагаемого законопроектом.
Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в 5 лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.