Расчет минимального размера оплаты труда будет осуществляться по новым правилам

Законопроектом предлагается устанавливать на федеральном уровне прожиточный минимум с учетом медианного дохода, а минимальный размер оплаты труда — с учетом медианной заработной платы. При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год.

Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. При таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно, тогда как ранее — ежеквартально.

Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы в 2021 году составит 42% (12 792 рубля). По сравнению с действующим МРОТ (12 130 рублей) рост составит 5,5%. Напомним, что по «старым» правилам расчета МРОТ на 2021 год должен составить 12 392 рублей в месяц, что на 400 руб. меньше предлагаемого законопроектом.

Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в 5 лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.