Прокуратура Магаса выявила интернет - страницы по продаже аттестатов и дипломов

«Вход на указанный сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данного информационного сайта и скопировать материалы в электронном варианте может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют. Размещенная на сайте информация побуждает граждан к противоправным действиям, а именно к незаконному приобретению и использованию заведомо подложного официального документа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях устранения указанных нарушений прокуратурой города направлено 5 административных исковых заявлений об ограничении доступа к интернет — ресурсам в Магаский районный суд, которые находятся на рассмотрении.