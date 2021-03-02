Соцсети

Прокуратура Джейрахского района Ингушетии потребовала заблокировать страницы в соцсетях

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Прокуратурой Джейрахского района в суд направлено 10 административных исковых заявлений о признании сообщений на отдельных страницах в социальных сетях запрещенной информацией для распространения на территории России.

Как информирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства, районной прокуратурой в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлены страницы в социальных сетях, на которых размещена для свободного доступа неограниченного круга лиц информация о возможности предоставить денежные средства в долг, либо получить денежные средства в долг под расписку. Также предлагается приобрести снюс (жевательный табак) дистанционным способом, сообщается, что есть возможность подделки паспорта.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьями федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передача информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения установленных федеральными законами требований.

Этим же нормативным актом предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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