Пресечены попытки ввоза в Ингушетию жителями Северной Осетии и Дагестана нелегальной алкогольной продукции
Правоохранителями Ингушетии на посту ДПС «Маяк-12» Малгобекского района республики на днях в ходе профилактической проверки выявлен факт перевозки на грузовике «Вольво» 13 104 литров алкогольной продукции крепостью 6,9%.
Водитель автомашины, 36-летний уроженец Северной Осетии, предъявил товаросопроводительную документацию. По итогам проверки установлено, что данная алкогольная продукция находилась в незаконном обороте, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В действиях неустановленных лиц из числа работников фирмы-производителя алкоголя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК России (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). А также по ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
10 июня поздно вечером сотрудниками МВД по Ингушетии на посту был остановлен автомобиль Лада «Ларгус», под управлением 49-летнего жителя Дагестана.
В багажном отсеке автомобиля обнаружено 2 ящика с 8 канистрами объемом по 5 литров, содержимое которых по запаху напоминает спирт. Сопроводительных документов на указанный груз при водителе не оказалось.
По данному факту проводится проверка. Транспортное средство доставлено на штраф-площадку.