Фальшивки

Правоохранители Ингушетии рассказали гражданам и работникам сферы торговли как распознать фальшивые купюры

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Купюра» ингушские полицейские совместно с банковским представителем предупредили граждан о фальшивках, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Стражами порядка осуществлен рейд по торговым точкам, осуществляющим как мелкую розничную торговлю, так и в крупные торговые центры. В ходе разъяснительных бесед правоохранители рассказали гражданам, а также работникам сферы торговли, как распознать поддельные купюры, и напомнили, что за их сбыт статьей 186 УК России предусмотрено серьезное наказание — до восьми лет лишения свободы, говорится в релизе.

В ходе мероприятий были проинструктированы также и работники автозаправочных станций. Их внимание обратили на необходимость защитить свои предприятия от вброса фальшивок. Минимизировать такие риски позволяет установка камер видеонаблюдения, детекторов купюр на кассах и учет принимаемых денежных купюр посредством ведения журнала. Подобные меры помогут полицейским в расследовании преступления и привлечении в кратчайшие сроки к установленной законом ответственности злоумышленников.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов и работником банковской организации были розданы тематические памятки.
МВД региона призывают граждан быть бдительными при обращении с деньгами. В случае обнаружения подозрительной купюры не пытайтесь ее сбыть. Незамедлительно сообщите о своей находке в полицию по следующим номерам телефона: 102 и 8 (8734) 55-01-54.

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