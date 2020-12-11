Полпред Юрий Чайка подарил мальчику из Ингушетии электромобиль, исполнив его новогоднее желание

Первым желание ребенка с новогодней елки снял полпред Юрий Чайка. 6-летний Мухаммад Газиков из сельского поселения Долаково Назрановского района Ингушетии мечтал об электромобиле и отправил заявку на участие в проекте. Чудо для него и большой семьи Газиковых произошло — подарок в этот же день отправился в республику, сообщает пресс-служба полпредства.

«Мы все ждем Новый год — это праздник любви, добра, исполнения желаний, не только детских, но и взрослых. Но дети с особым нетерпением ждут этого дня. Когда мечта сбывается — это счастье. У Мухаммада она сегодня сбудется», — отметил Чайка.

Представитель Президента России выразил уверенность, что подобная акция должна стать ежегодной. Сотрудники аппарата полпреда также приняли участие в «Елке желаний». Подарки в ближайшее время доставят детям во все регионы округа.

Электромобиль Мухаммаду Газикову от имени полпреда вручил главный федеральный инспектор по Ингушетии Сергей Гончаров.

Напомним, организатором инициативы, которая в третий раз проходит по всей стране, выступает Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Акция направлена на исполнение новогодних желаний детей и пожилых граждан с состоянием здоровья, угрожающим жизни, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Новогодние «Елки желаний» появятся во всех регионах округа — в административных зданиях, офисах коммерческих компаний и предприятий. Желание может взять и выполнить любой человек. В 2020 году в связи с пандемией запущен и онлайн-формат — на специальном сайте проекта «елкажеланий.рф» можно выбрать любое из подходящих по разным критериям желаний.