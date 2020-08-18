Победителем скачек на кубок легендарного жокея Насибова стал жеребец уроженца Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ипподрома, призовой фонд скачек составил 1,5 млн рублей.

«Лошадь-победитель Рашида Мальсагова была под управлением мастера международного класса Джубей Авидзба. Второе место заняла лошадь Битокова Мухамеда и Кудаева Хасана под управлением Прaуда Mейкера из США и третье место заняла лошадь Чотчаева А. А. под управлением Бернардино Чарм также из США», — сказал собеседник.

Отметим, что Николай Насибов — известный во всем мире жокей, многократный чемпион Европы и СССР, государственный тренер скаковых лошадей.