Победителем скачек на кубок легендарного жокея Насибова стал жеребец уроженца Ингушетии
На московском ипподроме состоялась скачка на кубок Николая Насибова на дистанцию 2400 метров между 11 чистокровными лошадьми английской породы. Первым финишировал 4-летний жеребец Аркелл, принадлежащий уроженцу Ингушетии Рашиду Мальсагову.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ипподрома, призовой фонд скачек составил 1,5 млн рублей.
«Лошадь-победитель Рашида Мальсагова была под управлением мастера международного класса Джубей Авидзба. Второе место заняла лошадь Битокова Мухамеда и Кудаева Хасана под управлением Прaуда Mейкера из США и третье место заняла лошадь Чотчаева А. А. под управлением Бернардино Чарм также из США», — сказал собеседник.
Отметим, что Николай Насибов — известный во всем мире жокей, многократный чемпион Европы и СССР, государственный тренер скаковых лошадей.