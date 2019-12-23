Освобожден от занимаемой должности руководитель министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности министра имущественных и земельных отношений республики Аюпа Галаева на основании его заявления об уходе по собственному желанию.
В соответствии с распоряжением руководителя региона, исполнение обязанностей министра возложено на Ахмед-Хана Могушкова, который ранее занимал должность заместителя руководителя ведомства, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Галаев возглавлял Минимущество республики с сентября уходящего года.