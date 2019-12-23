Кадровое решение

Освобожден от занимаемой должности руководитель министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии

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Аюп Галаев

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности министра имущественных и земельных отношений республики Аюпа Галаева на основании его заявления об уходе по собственному желанию.

В соответствии с распоряжением руководителя региона, исполнение обязанностей министра возложено на Ахмед-Хана Могушкова, который ранее занимал должность заместителя руководителя ведомства, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Галаев возглавлял Минимущество республики с сентября уходящего года.

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