Непобежденный Мовсар Евлоев проведет очередной бой с американцем Нейтом Ландвером 5 декабря

26-летний Мовсар Евлоев из Ингушетии провел 13 поединков в профессиональных ММА, не потерпев ни одного поражения. В UFC он одержал три победы. Последний бой Евлоев провел 26 июля 2020 года в Абу-Даби и победил британца Майка Гранди, отмечает «Чемпионат».

Нейт Ландвер провел два поединка в UFC, уступив нокаутом Герберту Бернсу и победив единогласным решением Даррена Элкинса.

Ландвер вызывал Евлоева на поединок еще в мае, при этом назвав его «Масвором Инвеловым из Ингушетии». В ответ Евлоев сравнил Ландвера с Тирионом Ланнистером, говорится в релизе.