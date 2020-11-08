Непобежденный Мовсар Евлоев проведет очередной бой с американцем Нейтом Ландвером 5 декабря
Российский боец Мовсар Евлоев проведет следующий поединок с американцем Нейтом Ландвером, сообщает MMA DNA. Бой пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 5 декабря.
26-летний Мовсар Евлоев из Ингушетии провел 13 поединков в профессиональных ММА, не потерпев ни одного поражения. В UFC он одержал три победы. Последний бой Евлоев провел 26 июля 2020 года в Абу-Даби и победил британца Майка Гранди, отмечает «Чемпионат».
Нейт Ландвер провел два поединка в UFC, уступив нокаутом Герберту Бернсу и победив единогласным решением Даррена Элкинса.
Ландвер вызывал Евлоева на поединок еще в мае, при этом назвав его «Масвором Инвеловым из Ингушетии». В ответ Евлоев сравнил Ландвера с Тирионом Ланнистером, говорится в релизе.