UFC

Непобежденный Мовсар Евлоев проведет очередной бой с американцем Нейтом Ландвером 5 декабря

0
Мовсар Евлоев

Российский боец Мовсар Евлоев проведет следующий поединок с американцем Нейтом Ландвером, сообщает MMA DNA. Бой пройдет на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 5 декабря.

26-летний Мовсар Евлоев из Ингушетии провел 13 поединков в профессиональных ММА, не потерпев ни одного поражения. В UFC он одержал три победы. Последний бой Евлоев провел 26 июля 2020 года в Абу-Даби и победил британца Майка Гранди, отмечает «Чемпионат».

Нейт Ландвер провел два поединка в UFC, уступив нокаутом Герберту Бернсу и победив единогласным решением Даррена Элкинса.

Ландвер вызывал Евлоева на поединок еще в мае, при этом назвав его «Масвором Инвеловым из Ингушетии». В ответ Евлоев сравнил Ландвера с Тирионом Ланнистером, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Владельцем найденного три года назад в Ингушетии схрона оказался главарь бандгруппы
Житель Ингушетии подозревается в применении насилия в отношении полицейского
Калиматов продлил каникулы для начальных классов для снижения риска заражения коронавирусом
В Госавтоинспекции Ингушетии сбой на портале госуслуг парализовал работу по регистрации транспорта
В Ингушетии за сутки подтверждено 67 новых случаев Covid-19
Один день из жизни туристов в горной Ингушетии изобразят в аэропорту «Магас»
Калиматов считает, что необходимо определить приоритеты в борьбе за безопасность на дорогах Ингушетии
В Ингушетии осудили мужчину за повреждение древнего памятника
Прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий депутата в Ингушетии из-за утраты доверия
Сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию Гапура Ахриева

Главное

Яндекс.Метрика

 