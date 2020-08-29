Назначен новый руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии
Джамбулат Оздоев, с марта 2010 года работавший уполномоченным по правам человека в республики, занял пост исполняющего обязанности руководителя администрации Главы и правительства региона.
Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.
«Глава республики Махмуд-Али Калиматов своим указом назначил Оздоева Джамбулата Эдалгиреевича исполняющим обязанности руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии», — сказал собеседник издания.
Ранее администрацию в качестве исполняющего обязанности руководителя администрацию возглавлял Рамзан Угурчиев.
Новый руководитель администрации работал уполномоченным по правам человека в регионе на протяжении 10 лет два срока подряд. До назначения омбудсменом 45-летний член совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России, занимал должность декана юридического факультета Ингушского госуниверситета, занимался преподавательской деятельностью.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия» , 27 августа ингушские депутаты на заседании Народного собрания поддержали кандидатуру экс- руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР Ибрагима Цечоева на пост Уполномоченного по правам человека в регионе.
Парламентарии единогласно проголосовали за его назначение на должность омбудсмена.
Бывший следователь занял должность омбудсмена на пятилетний срок.