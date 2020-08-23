КТО

НАК подтвердил ликвидацию двух боевиков в Ингушетии

0

Двое боевиков ликвидированы в ходе КТО в Сунженском районе Ингушетии, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов, которые являются сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).

При проведении спецоперации сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не пострадали.

Ранее сообщалось, что в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии с 8 часов утра был введен режим контртеррористической операции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В школьное меню в Ингушетии включили национальное мясное блюдо
В Ингушетии «Ночь кино» пройдет на двух площадках
В Ингушетии создали первое движение волонтеров туризма
Девять человек пострадали в результате межтейпового конфликта в Ингушетии
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 27 человек, выздоровело — 23
Около 300 тысяч зрителей посмотрели в видеосервисе Wink оперу «Капулети и Монтекки» из Санкт-Петербурга
С 1 сентября школы Ингушетии начнут работать в очном режиме
Минобрнауки Ингушетии объявило о начале приема документов на стипендию Главы региона
29 августа в Карабулаке пройдёт квест «По улицам родного города», посвящённый 25-летию муниципального образования
При подготовке бюджета на 2021 год строго исходим из того, что он должен быть социально ориентирован — Сластенин
«Сад-Гигант Ингушетия» оштрафовали на 165 тыс. рублей за столкновение автобусов с работниками

Главное

Яндекс.Метрика

 