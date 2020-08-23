НАК подтвердил ликвидацию двух боевиков в Ингушетии

Отмечается, что в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов, которые являются сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).

При проведении спецоперации сотрудники правоохранительных органов и спецслужб не пострадали.

Ранее сообщалось, что в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии с 8 часов утра был введен режим контртеррористической операции.