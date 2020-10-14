Минобрнауки Ингушетии объявило прием документов на получение стипендии Главы республики
Министерство образования и науки региона объявило прием документов студентов Ингушского государственного университета для получения стипендии Главы республики.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба образовательного ведомства, прием документов продлится с 13 по 21 октября текущего года. Документы принимаются в отделе профессионального образования и науки у студентов, имеющих средний балл 5 по итогам 2019-2020 учебного года.
Перечень необходимых документов размещен на официальном сайте Минобрнауки Ингушетии в разделе «Документы», вкладка «Стипендии».