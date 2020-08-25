Стипендии

Минобрнауки Ингушетии объявило о начале приема документов на стипендию Главы региона

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Министерство образования и науки республики начало прием документов на соискание стипендии Главы Ингушетии на 2020-2021 учебный год.

Прием заявлений на стипендию будет осуществляться с 25 августа по 14 сентября текущего года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства. Заявление с указанием необходимого перечня документов для участия в конкурсном отборе, а также нормативно-правовая база, регламентирующая размер стипендии и квоту, размещены на сайте Министерства образования региона.

В образовательном ведомстве обратили внимание на то, что в текущем году заявления на стипендию принимаются в онлайн-формате по адресу электронной почты stipendia_2020@mail. ru. Консультации и вопросы, связанные с порядком подачи и рассмотрения заявлений, принимаются по тел. 8(8732)22-95-50 с 9:00 до 18:00. Ответственный сотрудник — Хамхоева А. В.

Неполный пакет документов на получение стипендии рассматриваться комиссией не будет.

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