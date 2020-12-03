Минэкономразвития России предложило включить 5 регионов СКФО в программу поддержки ГЧП

Речь идет о пяти регионах — Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северная Осетии и Чечне. Ставропольский край и Дагестан уже включены в названную программу, сообщает пресс-служба ведомства.

Предложенный Минэкономразвития план по обеспечению опережающего и комплексного социально-экономического развития регионов СКФО, в том числе, предполагает реализацию инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства. Пока регионы округа, за исключением Ставропольского края, занимают одни из последних мест в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП.

В условиях дефицита федерального и регионального бюджетов государственно-частное партнерство может стать одним из действенных механизмов для повышения конкурентоспособности территории, восстановления отраслей экономики, повышения уровня социальной ответственности бизнеса в регионах Северного Кавказа. Подход позволит повысить эффективность управления государственным и муниципальным имуществом, качество товаров и услуг для населения, а также сделать их более доступными.

«Подключение всех регионов СКФО к платформе «РОСИНФРА» и включение в число пилотных субъектов, участвующих в программе антикризисного управления инфраструктурными проектами, является хорошим подспорьем к уже предпринятым мерам для создания новой и реновации действующей инфраструктуры Северного Кавказа. Площадка будет полезна и в построении конструктивного диалога между участниками рынка государственно-частного партнерства», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич.

Как отмечал ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников, всего в России реализуется около 3,3 тыс. концессий на 2 трлн рублей, из них 1,5 трлн — частные инвестиции. С начала этого года было заключено свыше 150 проектов на 300 млрд рублей. Для дальнейшего развития механизма Минэкономразвития разработало законопроект, который уточняет формы финансового участия публичной стороны, совершенствует конкурсные процедуры, стимулирует предпроектную подготовку в рамках частной инициативы. Он также устанавливает требования по минимальному порогу частных инвестиций не менее 20%.