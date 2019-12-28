Малый ракетный корабль «Ингушетия» принят в состав Черноморского флота

На причале Минная стенка в Севастополе состоялись торжественная церемония подъема Андреевского флага и включения МРК «Ингушетия» в состав Черноморского флота.

«После подъема Андреевского флага экипаж корабля начнет отработку специальных курсовых задач и уже в январе 2020 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки», — отметили в пресс-службе.

В церемонии приняли участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов

«Ингушетия» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это восьмой корабль модернизированной серии «Буян-М».

МРК проекта 21631 является многоцелевым кораблем класса «река-море», спроектированным специально для ВМФ России с учетом возможности их применения в акватории Каспийского и Черного морей.

Корабли данного проекта оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр».