Команда из Ингушетии на форуме «Машук-2020» стала самой результативной в процентном соотношении

Суммарно им присуждена грантовая поддержка в 5,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главы и правительства республики. Это второй результат среди субъектов округа. Однако, учитывая, что делегация из республики была самой малочисленной (квота в 220 мест), команду можно назвать самой результативной в процентном соотношении. Два прошлых года подряд Ингушетия становилась лидером по сумме выигранных субсидий.

«Я уверен, что идеи ребят получат признание не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами, и принесут пользу жителям всей страны», — прокомментировал участие представителей республики в форуме Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, форум «Машук» в 2020 году впервые проходил в режиме онлайн. Участниками стали около 4 тыс. человек из 80 российских регионов. «Машук» прошел в три основные смены.