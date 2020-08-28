Машук

Команда из Ингушетии на форуме «Машук-2020» стала самой результативной в процентном соотношении

0

23 инициативы представителей Ингушетии признаны победителями конкурса молодежных проектов, который прошел на XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

Суммарно им присуждена грантовая поддержка в 5,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главы и правительства республики. Это второй результат среди субъектов округа. Однако, учитывая, что делегация из республики была самой малочисленной (квота в 220 мест), команду можно назвать самой результативной в процентном соотношении. Два прошлых года подряд Ингушетия становилась лидером по сумме выигранных субсидий.

«Я уверен, что идеи ребят получат признание не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами, и принесут пользу жителям всей страны», — прокомментировал участие представителей республики в форуме Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, форум «Машук» в 2020 году впервые проходил в режиме онлайн. Участниками стали около 4 тыс. человек из 80 российских регионов. «Машук» прошел в три основные смены.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Худрук ингушского РДНТ представит в Дагестане доклад «Традиционная культура как фактор воспитания и развития молодежи»
Виртуальный кинозал появится в Ингушетии в рамках проекта «Цифровая культура»
Сотни человек стали участниками первого дня форума «Армия-2020» в Ингушетии
Работа по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Ингушетии будет продолжена
Наставник молодёжной сборной Узбекистана будет тренировать ингушских боксёров
Житель Ингушетии предстанет перед судом за хищение бюджетных средств для сирот и хранение оружия
Родительские собрания в школах России переведут в онлайн-формат
Работа над дизайн-кодом Назрани продолжается
Грузовая «Газель» и иномарка столкнулись в Ингушетии, есть погибший и пострадавшие
«Фестиваль уличного кино» пройдет в Летнем амфитеатре Назрани
В Ингушетии планируется строительство водозабора на реке Асса и очистных сооружений в городе Сунже

Главное

Яндекс.Метрика

 