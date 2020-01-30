Граница

Калиматов считает пока преждевременным определение административной границы с Северной Осетией

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает пока преждевременным определение административной границы с Северной Осетией, вначале необходимо решить проблемы с обустройством ингушей, проживающих в Пригородном районе.

«Есть закон о реабилитации репрессированных народов. Сейчас поднимаются вопросы, которые мы получили в наследство, это очень серьезная тема. Вопрос нужно серьезно проработать. Конечно же, закон «О реабилитации репрессированных народов» должен исполняться, но прежде нужно обустраивать ингушей, проживающих в Пригородном районе, для того, чтобы мирно сосуществовать, не искать что-то плохое», — сказал Калиматов в ходе общения с журналистами в Магасе.

По его словам, вопросы установления границы будут возникать и впредь, но «все станет на свои места». Для этого нужно «созреть, чтоб не было обид у людей».

Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» был принят 26 апреля 1991 года. Этим решением была провозглашена отмена всех незаконных актов, принятых в отношении репрессированных народов, подвергнутых насильственной депортации. В нем предусматривается и территориальная реабилитация.

Осенью 1992 года произошли боевые действия, названные «осетино-ингушским конфликтом». По данным Генпрокуратуры России, в ходе конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года в Пригородном районе погибли 583 человека.

По инофрмации комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших республики, без вести пропавшими числятся 195 человек ингушской национальности и 400 — убитыми. Около 60 тысяч ингушей, проживавших в Пригородном районе и Владикавказе, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

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