Минобороны

Калиматов принял участие в конференции по межведомственному взаимодействию в области обороны России

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Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в VI научно-практической конференции «Система межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны Российской Федерации» под руководством министра обороны страны Сергея Шойгу.

На встрече было заявлено о создании российскими военными с помощью системы «Портал» закрытого информационного пространства для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что борьбу с Covid-19 Шойгу назвал задачей государственной важности и напомнил о построенных в регионах и успешно работающих многофункциональных медицинских центрах и развернутых в очагах заражения мобильных госпиталях.

Руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил работу, проведенную в межведомственном формате во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами Сирии, которая позволила преодолеть информационный бойкот западных стран.

По его словам, до международной общественности удалось довести объективную информацию о реальной ситуации с сирийскими беженцами. Рабочей группой представителей Минобороны, МИД, Минздрава, ФСБ, МВД, Росгвардии и уполномоченного при Президенте России по правам ребенка с территории Сирии в Россию возвращено уже 129 детей, переживших ужасы войны.

Напомним, несколько дней назад прибыла очередная группа эвакуированных из зоны вооруженного конфликта детей, трое из которых возвращаются к близким родственникам в Ингушетию.

Также в ходе конференции были рассмотрены аспекты сохранения исторической памяти, мемориальной культуры и многие другие актуальные вопросы.

В мероприятии приняли участие руководящий состав министерства обороны, Генштаба, видов и родов войск Вооруженных сил России, объединенных стратегических командований военных округов и Северного флота, центральных органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов. Представители научно-исследовательских организаций, военных и государственных образовательных учреждений высшего образования, предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций промышленности и бизнеса.

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