Калиматов оценил проекты участников онлайн-смены «Машук-2020» из республики

«В прошлом году я несколько раз встречался с участниками форума «Машук». Тогда проекты нашей делегации имели большую популярность, а ингушская команда заняла первое место по грантовой поддержке. Уверен, что вы и в этом году не ударите лицом в грязь и будете в числе победителей. Очень важно, чтобы ваши проекты, как и раньше, носили социальный характер, были нацелены на благотворительность, популяризацию физической культуры и спорта. Я пригласил на нашу встречу вице-премьеров, профильных министров, чтобы каждому из вас были даны комментарии и ответы по существу», — подчеркнул Калиматов.

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции «Машук-2020» проходит в три онлайн-смены с 11 по 24 августа. Работа на форуме ведется по трем направлениям: глобальные вызовы, национальный код, мастерская сообществ. От Ингушетии — более 170 участников.

Молодые люди ознакомили участников мероприятия со своими проектами, в числе которых — сайт «Древоинг» по созданию генеалогии каждого тейпа (рода) Ингушетии, строительство 6 благоустроенных площадок (зон отдыха) в горной части республики, «Превенция экстремизма», информационно-развлекательное интернет-телевидение «PROИнгушетия», «Здоровое поколение» и другие.

Проекты получили в целом положительные отзывы Главы региона. В то же время он отметил мелкие недочеты, на которые авторам стоит обратить внимание. Каждую идею руководитель субъекта взял на заметку и поручил руководителям профильных министерств и ведомств лично оказать всяческое содействие и проконтролировать их реализацию.

Калиматов ответил на интересующие делегатов форума вопросы, которые касались поддержки молодежных инициатив в различных сферах жизнедеятельности, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.