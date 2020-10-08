Стратегия

Калиматов инициирует пересмотр стратегии экономического развития Ингушетии до 2030 года

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Региональные власти предлагают разработать комплексный план развития территории с изысканием новых методов и подходов в реализации госполитики развития республики, заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании в Магасе с участием вице-премьера России Юрия Трутнева.

«Учитывая экономические реалии сегодняшнего дня и тенденции, развивающиеся в глобальной экономике и в стране, стратегия развития республики на период до 2030 года нуждается в кардинальном пересмотре. Необходимо разработать комплексный план развития территории с изысканием новых методов и подходов в реализации государственной политики развития республики, механизмов решения обозначенных проблем», — сказал Калиматов.

По мнению руководителя республики, без привлечения специализированных организаций и федеральных органов исполнительной власти решение этого вопроса не представляется возможным.

В режиме бюджетного принуждения региональные власти самостоятельно не могут изыскать средства на эту работу.

Калиматов попросил заместителя председателя правительства России оказать содействие в выделении средств на разработку упомянутого комплексного плана.

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