Калиматов инициирует пересмотр стратегии экономического развития Ингушетии до 2030 года

«Учитывая экономические реалии сегодняшнего дня и тенденции, развивающиеся в глобальной экономике и в стране, стратегия развития республики на период до 2030 года нуждается в кардинальном пересмотре. Необходимо разработать комплексный план развития территории с изысканием новых методов и подходов в реализации государственной политики развития республики, механизмов решения обозначенных проблем», — сказал Калиматов.

По мнению руководителя республики, без привлечения специализированных организаций и федеральных органов исполнительной власти решение этого вопроса не представляется возможным.

В режиме бюджетного принуждения региональные власти самостоятельно не могут изыскать средства на эту работу.

Калиматов попросил заместителя председателя правительства России оказать содействие в выделении средств на разработку упомянутого комплексного плана.